Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

Si vous êtes restés cachés au fond d'une grotte ces dernières semaines, voici l'actualité politique qu'il fallait retenir : la Région Réunion est passée à gauche. Le dimanche 27 juin 2021, Huguette Bello a gagné les élections régionales. Elle a ainsi fin à onze années de mandat assurées par Didier Robert. Installée à la présidence la Région ce vendredi 2 juillet, elle s'est donc installée dans les locaux de la Pyramide inversée à la place de son prédécesseur. Mais surprise, les bureaux ont été laissés quasi vides... Les oeuvres d'art et les meubles venus tout droit du Musées des arts décoratifs de l'océan Indien (Madoi) ont été restitués sans concertation et sans autre forme de procès par l'équipe sortante. Dans les locaux réservés à la présidence et la direction de la communication il ne reste plus que que quelques meubles... qui tiennent à peine debout. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

