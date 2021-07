Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Emmener les marmailles vers le livre et la lecture c'est l'objectif de "Zistoir en vavang" qui se tiendra jusqu'au vendredi 30 juillet 2021 au Au centre culturel et social Farfar à la Rivière des Galets (le Port) et à la a maison de quartier Bois Joli de Basse Terre (Saint-Pierre). Labellisé par le Centre National du Livre (CNL), l'événement dans le cadre "Partir en livre, de la grande fête du livre pour la jeunesse" initié en 2015 par le ministère de la Culture. Cette édition de "Partir en livre" est placée sous le thème "mers et merveilles" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

