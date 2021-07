L'Université rappelle que les inscriptions pour la future rentrée sont ouvertes depuis le 1er juillet et jusqu'au 16 juillet 2021. Les étudiant.e.s suivent un processus en trois étapes : paiement, saisie en ligne du dossier et des pièces administratives, retrait de la carte étudiante sur rendez-vous. La barre des 19.000 étudiant.e.s est franchie cette année. L'Université renouvelle ses engagements pour la réussite de ses inscrit.e.s. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Université. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Comme premier établissement d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation du territoire comptant à ce jour les trois quarts des étudiants de l’île, l'Université de La Réunion assume, depuis bientôt quarante ans, une pluridisciplinarité nécessaire pour former une population plus jeune et éloignée géographiquement d'autres établissements.

Cette année, la barre des 19 000 étudiants est franchie et, plus que jamais, l'Université doit répondre à de multiples défis et parmi eux la réussite des étudiants, la gestion d'un contexte sanitaire complexe et l'augmentation des effectifs.

En ce début de la période d’inscription, l’établissement a déployé un dispositif hybride : constitution du dossier d’inscription en en ligne, retrait de carte étudiante sur place pour les nouveaux étudiants en première année de licence.

Du 1er au 16 juillet 2021, la première période des inscriptions est ouverte à l'Université de La Réunion. Le processus d'inscription se déroule en 3 étapes (pour les étudiants s'inscrivant en première année ou en réorie tation, un étape préalable supplémentaire est à prendre en compte)

1. Paiement de la contribution de vie étudiante et de campus sur cvec.etudiant.gouv.fr

2. Saisie en ligne du dossier et de toutes les pièces administratives sur le site scolarite.univ-reunion.fr

3. Retrait de la carte étudiante uniquement sur rendez-vous avec la formulation de voeux sur Parcoursup.

Dans le contexte sanitaire actuel, des mesures préventives ont été mises en place sur les chaines d'inscription des campus du Moufia et du Tampon : espacement des rendez-vous pour les usagers, masques obligatoires et écrans de protection pour les usagers et les personnels.

Les étudiants s'inscrivant pour la première fois au sein de l'établissement seront reçus prioritairement sur les sites du Tampon ou du Moufia, uniquement sur rendez-vous. Dans le cas d'une première inscription à l'université, la présence d'un parent est fortement recommandée.

Nous insistons sur le fait que les étudiants, notamment les néo-bacheliers, n'attendent pas le dernier moment et s'inscrivent le plus tôt possible, pour entamer leur année universitaire dans les meilleures conditions. La deuxième période d'inscription débutera à la réouverture de l'établissement, du 16 août au 31 août.

- Focus Parcoursup -

Dates clés

• NOV-JANVIER : prise d'informations et découverte des formations

• 20 JANVIER - 11 MARS - 8 AVRIL : formulation des voeux et finalisation du dossier

•27 MAI - 16 JUILLET : Phase d'admission principale : Réponse des établissements et confirmation des voeux. La procédure d’admission dans l’enseignement supérieur fonctionne de manière progressive et continue. Chaque matin, les dossiers sont mis à jour : les candidats sont alertés dès qu’ils reçoivent une ou plusieurs propositions d’admission. Les propositions d’admission seront envoyées sans interruption.

•16 JUIN - 16 SEPTEMBRE : Phase complémentaire. Possibilité de formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans les formations qui disposent de places disponibles. Ces formations seront accessibles depuis le moteur de recherche des formations Parcoursup.

A partir du 2 juillet

Un accompagnement personnalisé de la commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) peut être sollicité. Cette commission étudie les dossiers sans affectation et aide à trouver une formation au plus près du projet de l'étudiant et en fonction des places disponibles.

- Les nouvelles formations -

LES BACHELORS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE L’IUT propose désormais un parcours de formation en 3 ans :

- Génie biologique

- Génie civil - construction durable

- Hygiène, sécurité, environnement

- Réseaux et télécommunications

- Carrières Sociale

- Gestion des entreprises et des administrations

- Techniques de commercialisation

LE PARCOURS PRÉPARATOIRE AU PROFESSORAT DES ÉCOLES (PPPE) ADOSSÉ À LA LICENCE AES

L’Université de La Réunion et le lycée Georges Brassens déploient ensemble le Parcours Préparatoire au Professorat des Écoles (PPPE). Le PPPE est adossé à la Licence Administration Économique et Sociale (L.AES) portée par la Faculté de Droit et d’Économie de l’Université de La Réunion. La mise en place du PPPE vise à renforcer la réussite des étudiants de la Licence AES désireux de se former et de monter en compétence pour exercer le métier de professeur des écoles.

LE DU " INITIATION À L'ENTREPRENEURIAT "

Le Diplôme Universitaire Initiation à l'Entrepreneuriat (DUIE) a pour objectif de proposer une formation complète d’initiation à l’entrepreneuriat pour toute personne qui souhaite découvrir l’univers et les activités de la création ou à la reprise d’activité. La formation dispensée apportera un premier contact avec les marchés et l'écosystème de l'entrepreneuriat et proposera des ateliers pratiques (identifier des opportunités, imaginer un projet, pitchs, ...) et des cours opérationnels sur la gestion d’entreprise (financement, structures juridiques, argumentaire de vente, ...). Ce diplôme est labellisé " formation supérieure de spécialisation " par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, ce qui lui permet d’accueillir les boursiers de l’enseignement supérieur (bourses nationales, régionales et départementales).

LE DU " MÉTIERS DE L’ENCADREMENT ET DE L’ANIMATION SPORTIVE DES TERRITOIRES " (MEAST)

Également labellisé " formation supérieure de spécialisation " par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le Diplôme Universitaire MEAST s’adresse à des publics fragiles intéressés par les métiers du sport et vise une qualification professionnelle courte. Il offre aux étudiants la possibilité de reprendre confiance, de valider un diplôme et de s’in sérer rapidement dans la vie active.

Ce diplôme est un tremplin vers l’emploi sportif et s’adresse donc à toute personne voulant acquérir un premier niveau de qualification professionnelle dans les métiers de l’animation sportive : sportif/animateur sportif bénévole ou salarié/titulaire de brevet fédéral.

LA LICENCE PROFESSIONNELLE " COMMERCE ET DISTRIBUTION "

Portée au sein de l’Université de La Réunion par l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE), l’école universitaire de management, cette Licence Professionnelle propose un parcours " management et gestion de rayon – distrisup ". Elle a pour objectif de préparer les étudiants aux fonctions de managers de rayon avec des compétences élargies à la gestion et à l’animation de la vente et répond à un besoin des professionnels du territoire dans les métiers de la distribution et du management.

LE MASTER JUSTICE, PROCÈS ET PROCÉDURES

Cette formation juridique propose une nouvelle poursuite d’études au niveau master à des étudiants diplômés de Licence en droit. Il s’agit de permettre le déploiement d’une formation davantage orientée sur le volet extrapatrimonial. Ce master a pour objectif d’offrir une formation dans le domaine des procédures et des techniques judiciaires. Il répond à une demande des professionnels du monde judiciaire qui souhaitent que les diplômés renforcent leurs compétences en procédure, soient formés à des techniques judiciaires et directement opérationnels.

3 CLASSES "PRÉPAS TALENTS"

À la rentrée universitaire d'août 2021, l’Université de La Réunion ouvrira 3 classes "Prépas Talents" :

- deux classes sur le campus du Moufia (UFR Droit et Économie), l'une adossée à la licence d'administration publique, ouverte en formations initiale et continue, et l'autre aux masters de droit public et d’économie ;

- une classe adossée à la licence STAPS 3e année, mention Éducation et Motricité - parcours Sport, Médiation et Éducation Spécialisée (SMES) sur le campus du Tampon (UFR Sciences de l'Homme et de l'environnement.

Les "Prépas Talents" sont destinées à accompagner des jeunes talentueux et d'origine modeste vers les métiers du service public grâce à des parcours renforcés de préparation aux concours de catégorie A et A+, voire B, de la fonction publique.

Les équipes pédagogiques sont formées de fonctionnaires et hauts-fonctionnaires qui dispensent des enseignements professionnalisants (mises en situation, méthodologie des épreuves, cas pratiques...) et d’universitaires pour les matières académiques (droit, économie, finances publiques, langue, médiation, stratégie d'intervention, etc.). Les étudiant sélectionnés bénéficieront d’un tutorat renforcé et seront soutenus financièrement pendant leur formation par une bourse dédiée de 4000 euros, cumulable avec la bourse sur critère sociaux.

LA LICENCE ACCÈS SANTÉ (L.AS) MATHÉMATIQUES

Les licences accès santé correspondent à une licence générale au sein de différentes disciplines (lettres, droit, économie, histoire, biologie, etc.) avec une option "accès santé". À l'Université de La Réunion, 11 L.AS ont été créées.