Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 16 heures

Hier la nuit était pluvieuse sur l'Est et Matante Rosina vous annonce que pour ce vendredi 9 juillet, le temps ne changera malheureusement pas ce matin pour Saint-André ou encore la Plaine-des-Palmistes. Les nuages vont même s'emparer de la baie de Saint-Paul et apporter quelques averses. Même si nous bénéficierons de quelques éclaircies en cours de journée, le mauvais temps revient sauf pour les plages du Sud-Ouest qui restent ensoleillées.

