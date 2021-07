La maire de La Possession Vanessa Miranville organise une matinée de séminaire le samedi 10 juillet au 1 bis impasse des tourterelles, Sainte-Thérèse pour remercier les adhérent.es, militant.es et sympathisant.es qui se sont mobilisé.es pour les élections régionales et départementales. Ce rendez-vous sera aussi l'occasion de préparer les actions de terrains à venir. Nous publions ci-dessous le programme de la matinée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La matinée débutera avec un accueil autour d’un café ou thé à partir de 8h30 puis sera suivi par des remerciements pour les adhérent.es, militant.es et sympathisant.es pour leur mobilisation à l'occasion des élections régionales et départementales à 9h30. Ces derniers pourront s'exprimer à partir de 10h30 puis à 11h l'histoire et les valeurs de Crea (Citoyen de La Réunion en action) seront exposés. A 11h30 les orientations de Crea et les référents par grands secteurs seront présentés. Pour finir, un repas sera servi à 12h suivi d'un échange libre.