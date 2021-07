Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 1 heures

La mairie de Sainte-Suzanne et la Cinor s'engagent avec les habitants à nettoyer les quartiers et déblayer les encombrants ce samedi. "Met'Prop Nout Kartier" vise également a limiter la prolifération des moustiques et espère pouvoir réduire les cas de dengue avant l'arrivée de l'été. Ce samedi 10 juillet 2021 l'opération est prévue de 7h à midi. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Cinor

