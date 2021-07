Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Air Austral proposera à compter du 16 juillet 2021, deux rotations hebdomadaires (chaque lundi et vendredi) entre La Réunion et Maurice. Elles seront effectuées par un ATR 72-500. Cette reprise a lieu "avec l'accord des autorités et des aviations civiles française et mauricienne, et après plusieurs mois de suspension" indique la compagnie aérienne dans un communiqué publié ce vendredi 9 juillet 2021 (Photo rb/www.ipreunion.com)

