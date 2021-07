Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 5 juillet - Loi bioéthique : une victoire en demi-teinte pour les militant.e.s

* Mardi 6 juillet - Résultats du bac et fin d'année scolaire pour les élèves réunionnais

* Mercredi 7 juillet - Covid-19 : la circulation du virus repart à la hausse

* Jeudi 8 juillet - Thierry Robert : retour (actif) vers la politique

* Vendredi 9 juillet - Région : deux tables en formica et un fauteuil cassé pour la nouvelle présidente

Ce mardi 29 juin 2021, l'Assemblée nationale a voté en faveur du projet de loi bioéthique, qui permet entre autres l'accès à la procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples de femmes homosexuelles et les femmes seules. S'il s'agit sans aucun doute d'une grande avancée en faveur de l'égalité d'accès aux droits, la victoire reste tout de même incomplète aux yeux de nombreuses associations de lutte pour les droits LGBTQIA+.

Ce mardi 6 juillet 2021 marque le début officiel des vacances pour beaucoup d'élèves réunionnais. Les résultats du bac sont publiés dès 8 heures ce matin, sur internet et sur les traditionnels tableaux d'affichages des lycées. Les élèves du primaire, ainsi que certains collégiens et lycées, seront aussi en vacances à la fin de la journée. Pour les plus malchanceux, il faudra attendre les derniers cours du mercredi, voire du samedi, pour profiter des six prochaines semaines.

Après plusieurs semaines de lente baisse du nombre de cas de Covid-19, le virus repart à la hausse. Le taux d'incidence notamment est en forte hausse, passant de 126 à 147,8 pour 100.000 habitants. Le variant Delta inquiète par ailleurs les autorités, avec douze cas confirmés, et 10 cas criblés sont en attente de confirmation par séquençage. Sept personnes sont par ailleurs décédées en sept jours, pour un total de 244 décès depuis le début de l'épidémie.

Ex député et maire de Saint-Leu Thierry Robert a désormais purgé sa peine de trois ans d'inéligibilité. L'heure pour lui de faire son grand retour en politique ? Il le laisse entendre dans un message publié ce mardi 6 juillet 2021 sur Facebook et il l'affirme clairement lorsqu'il est questionné par Imaz Press. En ligne de mire les législatives de 2022 "s'il y a une forte adhésion de la population" pour sa candidature et les municipales de 2026

Si vous êtes restés cachés au fond d'une grotte ces dernières semaines, voici l'actualité politique qu'il fallait retenir : la Région Réunion est passée à gauche. Le dimanche 27 juin 2021, Huguette Bello a gagné les élections régionales. Elle a ainsi fin à onze années de mandat assurées par Didier Robert. Installée à la présidence la Région ce vendredi 2 juillet, elle s'est donc installée dans les locaux de la Pyramide inversée à la place de son prédécesseur. Mais surprise, les bureaux ont été laissés quasi vides... Les oeuvres d'art et les meubles venus tout droit du Musées des arts décoratifs de l'océan Indien (Madoi) ont été restitués sans concertation et sans autre forme de procès par l'équipe sortante. Dans les locaux réservés à la présidence et la direction de la communication il ne reste plus que que quelques meubles... qui tiennent à peine debout.

www.ipreunion.com / [email protected]