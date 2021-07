BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce samedi 10 juillet 2021 :



- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Loi bioétique, bac, coronavirus, Thierry Robert, tables en formica

Saint-Denis : le budget gonflé de 10 millions d'euros supplémentaires

Les finances de Saint-Denis vont très bien estime la maire Ericka Bareigts, qui se félicite de pouvoir réinjecter dans le budget 2021 10 millions d'euros supplémentaires "en investissement et en fonctionnement". Objectif : consolider la dynamique associative déjà en place et pour laquelle 34 millions d'euros de subvention sont injectés en tout, mais aussi lancer et concrétiser de multiples projets qui touchent à l'hyper-proximité, la culture, le sport, l'éducation, le handicap ou encore le développement durable.

Des variants créés par le vaccin, la nouvelle théorie préférée des complotistes

La pandémie de Covid-19 transporte avec elle son lot de complots. Le dernier en date, qui dure depuis plusieurs mois déjà, relaie l'idée que ce sont les vaccins anti Covid qui provoquent la création et la multiplication des variantes du virus. A l'origine de cette rumeur, le professeur Montagnier, anti prix Nobel devenue figure de proue des "antivax". Le virus mute, et cette mutation est naturelle. Le seul risque du vaccin est de ne pas être assez efficace pour empêcher les mutations, mais cela ne veut absolument pas dire qu'il en est à l'origine.

Convention Exploi : 6,7 millions d'euros pour lutter contre la pollution plastique

Ce vendredi 9 juillet le préfet Jacques Billant, Velayoudom Marimoutou le secrétaire général de la Commission de l'Océan indien et Marc Dubernet, directeur régional de l'Agence française au développement ont signé une convention du projet Exploi (Expédition plastique Océan indien). La signature du projet s'est déroulé au village by CA (Crédit agricole), un des acteurs locaux qui a lancé l'association Plastik'Akoz. Ce programme est réalisé dans le cadre de la lutte contre la pollution plastique dans l'Océan indien. Exploi s'articulera en faveur de l'environnement marin et côtier mais aussi la préservation des écosystèmes de l'Indianocéanie. La recherche scientifique, l'innovation, l'entreprenariat, l'économie circulaire et la sensibilisation feront aussi partie de ce projet.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Loi bioétique, bac, coronavirus, Thierry Robert, tables en formica

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 5 juillet - Loi bioéthique : une victoire en demi-teinte pour les militant.e.s

* Mardi 6 juillet - Résultats du bac et fin d'année scolaire pour les élèves réunionnais

* Mercredi 7 juillet - Covid-19 : la circulation du virus repart à la hausse

* Jeudi 8 juillet - Thierry Robert : retour (actif) vers la politique

* Vendredi 9 juillet - Région : deux tables en formica et un fauteuil cassé pour la nouvelle présidente

La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie dans l'est, éclaircies dans le sud-ouest

Samedi 10 juillet, le premier jour du week-end qui débute sous la pluie surtout sur l'est. Matante Rosina se programme une petite sortie dans le sud-ouest où le ciel est plus dégagé. Dans la matinée, le temps s'améliore mais quelques averses sont à noter toujours sur l'Est de l'île. Le vent souffle fort du côté de Champ Borne.