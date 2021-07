Publié il y a 1 heures / Actualisé le Jeudi 08 Juillet à 14H50

Samedi 10 juillet, le premier jour du week-end qui débute sous la pluie surtout sur l'est. Matante Rosina se programme une petite sortie dans le sud-ouest où le ciel est plus dégagé. Dans la matinée, le temps s'améliore mais quelques averses sont à noter toujours sur l'Est de l'île. Le vent souffle fort du côté de Champ Borne.

Samedi 10 juillet, le premier jour du week-end qui débute sous la pluie surtout sur l'est. Matante Rosina se programme une petite sortie dans le sud-ouest où le ciel est plus dégagé. Dans la matinée, le temps s'améliore mais quelques averses sont à noter toujours sur l'Est de l'île. Le vent souffle fort du côté de Champ Borne.