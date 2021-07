Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 heures

Ce vendredi 9 juillet le préfet Jacques Billant, Velayoudom Marimoutou le secrétaire général de la Commission de l'Océan indien et Marc Dubernet, directeur régional de l'Agence française au développement ont signé une convention du projet Exploi (Expédition plastique Océan indien). La signature du projet s'est déroulé au village by CA (Crédit agricole), un des acteurs locaux qui a lancé l'association Plastik'Akoz. Ce programme est réalisé dans le cadre de la lutte contre la pollution plastique dans l'Océan indien. Exploi s'articulera en faveur de l'environnement marin et côtier mais aussi la préservation des écosystèmes de l'Indianocéanie. La recherche scientifique, l'innovation, l'entreprenariat, l'économie circulaire et la sensibilisation feront aussi partie de ce projet. (Photos rb/www.ipreunion.com)

