Huit entreprises ultramarines, dont quatre réunionnaises, ont été sélectionnées à la suite à l'appel lancé en mai 2021 par la Team France Export pour participer aux "French overseas tech days". Organisée pour la troisième année consécutive par "la Team France Export, en partenariat avec la "Tech des outre-Mer" et le ministère des outre-Mer, l'opération est destinée uw start-ups et entreprises innovantes des outre-mer désirant "adopter les méthodes et bonnes pratiques "made in US " pour se développer rapidement au-delà des frontières de leur territoire !" indique la Team France Export (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le programme qui a commencé le 28 juin 2021 se pourrsuit jusqu'au au 16 juillet. Il repose sur des sessions collectives 100% on-line, coordonnées et animées par les conseillers Start-up de Busines France depuis Montréal et San Francisco "Au cours de de coaching, les entreprises découvrent un concentré des meilleures pratiques issues du marché le plus développé et le plus innovant au monde, sélectionnées par les bureaux de Business France en Amérique du Nord" note la Team France Export.

Parmi les entreprises participantes au programme on comptabilise : quatre entreprises côté Réunion, deux de Martinique, une en Guadeloupe et une à Saint-Martin:

- Datarocks (Réunion) apporte une solution interactive d'analyse, de visualisation et de présentation de données à destination d'utilisateurs non technique

- Sunny Shark (Réunion) propose une solution innovante pour optimiser les dépenses énergétiques du chauffage de piscine à l’aide d’un algorithme intelligent

- Digital Technology Business (Réunion) est un spécialiste dans la digitalisation des activités de restauration sur l’ile de La Réunion grâce à une plateforme de commande et de livraison de repas

- TikTak Production (Réunion) est une société de production audiovisuelle et cinématographique réunionnaise experte dans la réalisation des films d’animation (2D et 3D), de fictions, de documentaires, ainsi que dans la conception de jeux vidéo.- Facturozor (Martinique) propose un outil de gestion en ligne simple et opérationnel à destination des dirigeants de TPME martiniquaises pour gérer la facturation, l’encaissement en point de vente, l’enregistrement des dépenses, la création de la base client, les paiements à distance, la gestion de la trésorerie, etc.

- Computer Technologies (Saint-Martin) délivre à ses clients du secteur public et privé : conseil, intégration de systèmes, développement et déploiement de solutions métiers innovantes et services managés d’applications et d’infrastructures

- Imapix Animation (Martinique) est un studio de création audiovisuel martiniquais utilisant les techniques d’animation traditionnelle 2D et 3D pour offrir un contenu qui promeut la culture créole et métissée

- Tandem Office (Guadeloupe) est un cabinet de conseil en transformation digitale spécialisé dans la gestion administrative.

"Les sessions digitales du programme auront pour mission d’identifier et de répondre aux besoins et attentes des entreprises participantes. Elles bénéficieront pour cela d’une session de debriefing personnalisée à la fin de la formation qui leur permettra de définir une stratégie de développement international, comprenant le marché de développement choisi ainsi que la présentation travaillée de l’entreprise auprès des clients" souligne la Team France Export.

A propos de Team France Export

L’union des acteurs publics au service de l’internationalisation des entreprises françaises et des acteurs privés offreurs de solutions, au sein de Team France Export régionales pilotée par les collectivités territoriales, vise à offrir aux TPE, PME et ETI françaises un dispositif lisible, efficace et adapté. En Outre-Mer, la TFE a pu être déclinée à la Réunion, Mayotte, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Elle offre un continuum de solutions, de la préparation à la projection à l’international : depuis le territoire dans lequel est constitué un " guichet unique de l’export " jusqu’aux marchés étrangers où un " correspondant unique TFE " oriente les TPE et PME vers les solutions répondant à leurs besoins.

