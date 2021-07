Le 52ème Tour-Auto rallye de La Réunion, débutera le 23 juillet 2021.Cette saison sera particulière avec uniquement quatre épreuves inscrites au calendrier. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse du Tour Auto. (Photo : le Tour-Auto)

"Le championnat de la Réunion des rallyes comporte quelques spécificités pour cette saison que nous vous indiquons ici. Chacune des épreuves organisées se voit attribuer un coefficient. Contrairement aux saisons précédentes, du fait du faible nombre d’épreuves, aucune épreuve de type Régional ne sera organisée. Les quatre rallyes au programme bénéficient de la norme "Rallye National" avec un kilométrage plus élevé qu’en régional et davantage de journées de course laissant plus de latitude aux clubs organisateurs pour proposer un parcours plus conséquent.

Le 52ème Tour Auto – rallye de La Réunion – NTR – BMW – région Réunion reste l’épreuve phare du sport automobile local avec un coefficient 4 qui sera appliqué aux lauréats contrairement aux 3 autres épreuves qui se verront appliqué un coefficient 3.

- Championnat de la Réunion des Rallyes -

Deux catégories distinctes sont distinguées: pilote et copilote. Il y a donc un classement Pilote et un classement copilote. Chacun se voit attribuer des points à l’arrivée de chaque épreuve. Le classement est établi par addition des points de chaque épreuve selon le classement officiel transmis par l’organisateur. Lors de chaque rallye, les points sont attribués selon le barème suivant: les 20 premiers du classement scratch (toutes catégories) se voient crédités de points. Complémentairement, les équipages à l’arrivée se voient attribuer des points supplémentaires selon leur classe de cylindrée quel que soit leur classement scratch. Après addition de ces points, le coefficient du rallye est appliqué.

Le classement du championnat de La Réunion des rallyes se fait par addition des points marqués lors de chaque épreuve. Un total de 5 points bonus supplémentaires (bonus régularité) est ajouté à chaque pilote ou copilote ayant terminé l’intégralité des épreuves.

Un championnat junior est issu de ce classement en fin de saison et concerne les pilotes et copilotes engagés né(e)s après le 31 Décembre 1994. Un classement championnat féminin est issu du classement de fin de saison et concerne également les deux catégories Pilote et Copilote. Cette saison, un classement championnat deux roues motrices est également issu du classement général du championnat de la réunion des rallyes. Cette fois encore un classement pilote et un classement copilote sera établi en fin de saison.

- Coupes de la Réunion des Rallyes -

Plusieurs coupes sont au programme comme c’est de tradition: Ces coupes font l’objet d’un classement spécifique selon le classement de chaque épreuve en isolant les engagés de chaque groupe concerné. Les autres concurrents deviennent transparents. Une nouvelle grille d’attribution de points est appliquée pour chaque coupe de groupe. Pour chacune des coupes: groupe R, groupe A, groupe N, groupe F2000, groupe GT, un classement pilote et un classement copilote est établi. Le classement se fait par addition des points marqués lors de chaque épreuve. Le coefficient de chaque rallye sera appliqué à la somme des points de groupe et de classe. Dans les groupes comportant moins de 5 partants, seuls les points de classe sont attribués.

Des coupes de classe sont également au programme: Un classement de la classe N1, N2, N2 Série, R1, R2, R2J, F2000/11, F2000/12 et F2000/13 sera extrait du classement de chacune des coupes de groupes. Au total, pas moins de 18 classements pilotes et 18 classements copilotes seront établis. Et encore, les futurs participants restent dans l’attente de la parution par la ligue de sport automobile de La Réunion du règlement du challenge promo spécifique. Ce challenge, véritable course dans la course concerne les équipages évoluant sur des voitures équipées de pneus de route tel Bryan Moussa que nous vous présentions la semaine passée.

De fait chacun pourra s’enorgueillir d’être classé dans une des séries (ou la malchance en cas d’abandons systématiques)! Sinon, il reste la pétanque ou la pêche !"