BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce dimanche 11 juillet 2021 :



- Omega : une plateforme en ligne pour protéger les cétacés et la mégafaune marine

- Pass'Animation : un dispositif pour former de futurs animateurs

-Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Hot dogs engloutis, fauteuil cassé à la Région, guerre des bulles

- Au Kosovo, une petite ville devenue poids-lourd du judo mondial

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mitigé

Omega : une plateforme en ligne pour protéger les cétacés et la mégafaune marine

Imaginée et développée par l'équipe Quiétude, Oméga (Observation de la mégafaune marine) a été lancée ce jeudi 8 juillet 2021. Cette nouvelle plateforme en ligne vise à protéger les cétacés. Cet outil de sensibilisation se présente comme un parcours de 12 modules interactif et ludique pour tester ses connaissances sur le milieu. Il s'adresse à tous les internautes souhaitant adopter un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement marin

Pass'Animation : un dispositif pour former de futurs animateurs

26 jeunes de Saint-Denis ont pu bénéficier du dispositif "Pass'Animation", une première à La Réunion. Développé par la ville et financé par Pôle-Emploi, ce dispositif permet à tous les jeunes déjà engagés dans une association de la ville de bénéficier d'une formation rémunérée, avec à la clé le diplôme du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs (BAFA).

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Hot dogs engloutis, fauteuil cassé à la Région, guerre des bulles

Vous avez demandé le menu de l'actualité improbable de la semaine, le voici : A La Réunion, il y a le concours du plus gros mangeur de riz cantonnais, aux Etats-Unis, c'est le concours du plus gros mangeur de hot dogs. Jaws a avalé 76 sandwichs à la saucisse en seulement 10 minutes ! Il n'a pas fallu autant de temps à Huguette Bello, nouvelle présidente de Région, pour constater que l'ancienne équipe dirigeante a vidé a quasiment vidés les bureaux avant de partir. Deux tables en formica et un fauteuil cassé ont quand même été laissés à la nouvelle présidente. Et puis il y a aussi cette guerre des bulles lancée en Russie contre le champagne français, on vous explique tout

Au Kosovo, une petite ville devenue poids-lourd du judo mondial

Sertie dans la montagne, une petite ville kosovare connue pour ses gorges spectaculaires, sa bière et son monastère orthodoxe, s'est muée en fabrique improbable de talents olympiques. Peja, ou Pec pour les Serbes, dépêche cet été cinq judokas aux Jeux olympiques de Tokyo, soit 100% de l'équipe de la jeune nation, tous dans le Top 10 de leur catégorie. Parmi eux, Majlinda Kelmendi, 30 ans, la première et seule championne olympique tous sports confondus de l'ancienne province de Belgrade.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mitigé

Matante Rosina annonce encore de la pluie pour ce dimanche 11 juillet dans l'est. C'est seulement en milieu d'après-midi que le temps devrait s'améliorer. Dans l'ouest, la météo est plus clémente en début de journée mais les nuages viennent gâcher le beau temps. Le vent est assez fort sur les côtés nord et sud. Enfin, la mer est forte de Saint-Pierre à sainte-Suzanne.