Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 33 minutes

Le plus haut château de sable jamais construit au monde a été érigé au Danemark, dans la station balnéaire de Blokhus, ce mercredi 7 juillet 2021. Du haut de ses 21,16 mètres et richement décoré, il toise de plus de trois mètres un château construit en Allemagne en 2019, détenteur jusque-là du titre dans le Livre Guinness des records avec 17,66 mètres. Le château a été décoré sur le thème du Covid-19, avec la bactérie sculptée au sommet de la pyramide (Photo AFP)

