Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 27 minutes

Après avoir été repoussé d'un an, les Jeux olympiques se dérouleront du 23 juillet au 8 août 2021 à Tokyo. Contrairement aux autres éditions, les fans ne seront pas autorisé.e.s à assister à la compétition à cause de la pandémie de Covid-19. Deux difficultés découlent de cette situation qui touche à la fois les supporters et les sportifs.ves. Ces derniers pâtissent du manque de soutien et d'encouragement du public qui ne peut être présent lors des compétitions. C'est pour cela que Samuel Jolivet un Réunionnais et fan de sport habitant en Suisse a créé la plateforme WeLoveSports. Elle permet aux supporters d'encourager leurs athlètes préféré.e.s via des photos et vidéos. La plateforme gratuite est disponible sur smartphones, tablettes et ordinateurs. (Photo rb/www.ipreunion.com)

