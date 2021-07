Publié il y a 47 minutes / Actualisé le Vendredi 09 Juillet à 15H46

Matante Rosina annonce encore de la pluie pour ce dimanche 11 juillet dans l'est. C'est seulement en milieu d'après-midi que le temps devrait s'améliorer. Dans l'ouest, la météo est plus clémente en début de journée mais les nuages viennent gâcher le beau temps. Le vent est assez fort sur les côtés nord et sud. Enfin, la mer est forte de Saint-Pierre à sainte-Suzanne.

