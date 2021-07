Retrouvez toutes les informations de la route pour la semaine à venir : chantiers en cours, évènements et toutes les modifications de circulation. Les usagers peuvent écouter le répondeur Info-Route sur le 02 62 97 27 27‬ pour des précisions tout au long de la semaine. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantier en cours :

RN1 - Route du Littoral - Travaux d’aménagement des passages d’eau

RN1 rte du Littoral, entre la bretelle de sortie RD41 et la Ravine Petite Chaloupe, travaux d’aménagement des passages d’eau la nuit du vendredi 9 juillet. Voie de droite neutralisée dans le sens Ouest/Nord de 20h à 05h.

RN1 - Etang-Salé / St Leu - Travaux de balayage

Sur la RN1 entre l'échangeur de l'Etang Salé à l'Etang-Salé et celui des Colimaçons à St Leu, travaux de balayage la nuit du vendredi 9 juillet. Neutralisation de la voie de droite 20h à 5h dans les deux sens.

RN2 - Petite Ile - Travaux de remplacement de canalisation

Sur la RN2 Petite Ile entre giratoire La Guerre et giratoire du Palm, travaux de remplacement de canalisation les nuits jusqu'au jeudi 26 août inclus. Alternat de 19h à 5h.

RN2 - St Benoit / Ravine St François - Travaux de sécurisation d'ouvrage

Sur la RN2 à St Benoit, travaux de sécurisation d'ouvrage dans le secteur de St François la nuit du vendredi 9 juillet. Circulation alternée de 20h30 à 5h.

RD36 - Le Tampon/Route ND de La Paix - Travaux de pose de poteau télécom

Sur la RD36 Le Tampon/Route Notre Dame de la Paix PR20+810, travaux de pose de poteau télécom jusqu'au vendredi 23 juillet. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD46 - Ste Suzanne/Route de Ste Vivienne - Travaux d'aménagement du carrefour de Deux-Rives

Sur la RD46 à Ste Suzanne/Route de Ste Vivienne entre la Pharmacie et le Pont de la Grande Rivière St Jean, travaux d'aménagement du carrefour de Deux-Rives jusqu'au mercredi 10 novembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD70 - Le Tampon/Route de Bois Court - Travaux de reconstruction d'ouvrage et création de déviation provisoire

Sur la RD70 Le Tampon, route de Bois Court, travaux de reconstruction ouvrage et création déviation provisoire dans la ravine. Circulation alternée de 7h à 16h jusqu'au 14/06/2022.

Chantier à venir :

RN1 - St Leu/Etang Salé - Travaux de peinture

Sur la RN1 entre les Colimaçons St Leu et l'Etang Salé, travaux de peinture la nuit du lundi 12 juillet. Voie neutralisée selon les besoins dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

RN1A - Trois Bassins / Souris Chaude - Travaux de pose de plateaux de ralentissement

Sur la RN1A à Trois Bassins secteur Souris Chaude, travaux de pose de plateaux de ralentissement la nuit du lundi 12 juillet. Alternat de 20h à 5h.

RN2 - St Benoît - Chantier sur ouvrage

Sur la RN2 à St Benoît au niveau de la ravine St François, travaux sur ouvrage du lundi 12 au vendredi 16 juillet. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Benoît - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à St Benoît secteur les Orangers, travaux d'aménagement de sécurité du lundi 12 au vendredi 16 juillet. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Suzanne/St André - Travaux de curage et de dérasement

Sur la RN2 entre Ste Suzanne et St André, travaux de curage et de dérasement les nuits du lundi 12 au vendredi 16 juillet. Voie neutralisée selon les besoins des travaux de 20h à 5h selon le programme suivant: Lundi 12 (la Cocoteraie) mardi 13 juillet (station Lagourgue) et Jeudi 15 vendredi 16 juillet (la Cocoteraie)

RN3 - Plaine des Palmistes - Travaux de réparation de tranchée

Sur la RN3 à la plaine des Palmistes en agglomération, travaux de réparation de tranchée le vendredi 16 juillet. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN3 - Tampon/St Pierre - Travaux de réparation de glissières de sécurité

Sur la RN3 entre le rond-point Azalées au Tampon et les Casernes à St Pierre puis sur la RN1 au niveau de la bretelle de sortie St Pierre, travaux de réparation de glissières de sécurité la nuit du lundi 12 juillet. Voie de droite neutralisée dans le sens descendant de 20h à 5h.

RN3 - Plaine des palmistes - Travaux d'élagage

Sur la RN3 à la plaine des Palmistes entre le Cimetière et Bras Creux, travaux d'élagage du lundi 12 au vendredi 16 juillet. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.