L'Établissement public de santé mentale de La Réunion (EPSMR) a reçu le deuxième prix Hélioscope-GMF pour sa ligne d'écoute "Kozé Jeunes". La cérémonie qui s'est tenue le vendredi 2 juillet 2021 a récompensé ce dispositif expérimental qui permet d'apporter une réponse préventive et d'orientation de santé aux jeunes de 12 à 25 ans.

Créé en 1998 par la Fondation des Hôpitaux et GMF, le Prix Hélioscope-GMF récompense chaque année différents services et métiers hospitaliers qui collaborent pour mettre en place des projets au bénéfice des malades et de leurs proches.

- Le concours -

Pour sa 23ème édition, 60 établissements ont concouru dans toute la France et six projets ont été sélectionnés pour être récompensés pour leur initiative au bénéfice des malades et de leur famille. Ces initiatives méritent d’être valorisées dans le contexte sanitaire actuel qui mobilise pleinement les personnels hospitaliers.

- La deuxième place pour "Kozé Jeunes"

L’EPSMR et l’équipe de Kozé Jeunes sont heureux de leur place dans ce concours. "C’est une reconnaissance prouvant que le dispositif, aussi jeune soit-il - créé en septembre 2020 - a un réel intérêt dans notre société et surtout dans le contexte actuel " précise Yoann Briand, infirmier intervenant sur le dispositif.

Concrètement, Kozé Jeunes propose une ligne d’écoute, de soutien aux adolescents et jeunes adultes (12-25 ans) de La Réunion pour pouvoir leur apporter une réponse préventive et d’orientation de santé (ressources de l’EPSMR ou autres partenaires).

Il s’agit d’un dispositif expérimental soutenu par la Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie pauvreté. Au bout du fil, les jeunes pourront s’adresser à l’infirmier écoutant, qui souhaitera établir un lien de confiance avec les jeunes en difficulté et leur faciliter l’accès aux structures partenaires adaptées à leurs besoins.

- Palmarès du prix Hélioscope-GMF -



Prix des sociétaires GMF — Établissement public de santé de ville-Evrard

Cette année, le prix des Sociétaires a été décerné au projet "Ânes à l’hôpital" de l’Établissement public de santé de ville-Évrard (Seine-Saint-Denis). Un projet qui vient saluer la zoothérapie comme véritable soin alternatif non médicamenteux, qui place l’animal au cœur de la relation thérapeute-patient.

5 - Epsylan — Établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord

L’Établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (Epsylan) met en place depuis 2019 une série de médiations autour des pratiques culturelles pour inciter des jeunes en souffrance à s’ouvrir au monde.



4 - Hôpital Ambroise Paré

L’Hôpital Ambroise-Paré AP-HP de Boulogne-Billancourt (92) a su faire de sa radio La Voix d’Ambroise-Paré, destinée aux patients, une institution pleine de bienveillance.



3 - Hôpitaux de Chartres

Les Hôpitaux de Chartres ont développé un atelier d’Activité physique adaptée (Apa) pour les patients souffrant de maladies chroniques et/ou de cancer, avec des résultats prometteurs tant sur le plan clinique que psychologique.



2 – EPSMR — L’Établissement public de santé mentale de La Réunion

L’Établissement Public de Santé Mentale de La Réunion (EPSMR) a lancé "Kozé Jeunes" un service d’écoute, de soutien et d’orientation santé pour les jeunes de 12 à 25 ans de l’île.



1 - Centre hospitalier d’Arcachon

Afin de se projeter dans l’après-crise sanitaire, le Centre hospitalier d’Arcachon a organisé la "Journée des réussites", un événement interne destiné à mettre en valeur les bonnes pratiques mises en place au sein de l’établissement.



Félicitations à toutes les équipes participantes pour leurs initiatives et projets remplis d’humanisme !