Publié il y a 44 minutes / Actualisé le Vendredi 09 Juillet à 13H38

Vous avez demandé le menu de l'actualité improbable de la semaine, le voici : A La Réunion, il y a le concours du plus gros mangeur de riz cantonnais, aux Etats-Unis, c'est le concours du plus gros mangeur de hot dogs. Jaws a avalé 76 sandwichs à la saucisse en seulement 10 minutes ! Il n'a pas fallu autant de temps à Huguette Bello, nouvelle présidente de Région, pour constater que l'ancienne équipe dirigeante a vidé a quasiment vidés les bureaux avant de partir. Deux tables en formica et un fauteuil cassé ont quand même été laissés à la nouvelle présidente. Et puis il y a aussi cette guerre es bulles lancéea Russie contre le champagne français, on vous explique tout (Photo AFP)

Vous avez demandé le menu de l'actualité improbable de la semaine, le voici : A La Réunion, il y a le concours du plus gros mangeur de riz cantonnais, aux Etats-Unis, c'est le concours du plus gros mangeur de hot dogs. Jaws a avalé 76 sandwichs à la saucisse en seulement 10 minutes ! Il n'a pas fallu autant de temps à Huguette Bello, nouvelle présidente de Région, pour constater que l'ancienne équipe dirigeante a vidé a quasiment vidés les bureaux avant de partir. Deux tables en formica et un fauteuil cassé ont quand même été laissés à la nouvelle présidente. Et puis il y a aussi cette guerre es bulles lancéea Russie contre le champagne français, on vous explique tout (Photo AFP)