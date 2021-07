Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les réunionnaises ramèneront des médailles d'argent et de bronze. Ce week-end 10 et 11 juillet 2021 a eu lieu le Championnat de France jeunes à Evry-Bondoufle et les jeunes filles sont à l'honneur. Pas de grande surprise pour Maëva Bastien qui porte la médaille d'argent, en revanche les cadette ce sont fait plaisir et ont montrés une belle progression en battant leurs records, médaille de bronze pour Gabrielle Basin et Lola Robert. (Photo Ligue Réunionnaise d'athlétisme)

