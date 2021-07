L'Agence régionale de santé (ARS) Mayotte fait le bilan de chiffres de la crise sanitaire liée au Covid-19 et annonce que les centres de vaccination seront fermés ce mercredi 14 juillet. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de l'ARS Mayotte. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Au cours de la semaine du 03 au samedi 09 juillet 2021, 23 cas ont été recensés à Mayotte, soit un taux d’incidence de 8,2 cas pour 100 000 habitants (vs 5,4 cas la semaine précédente). Le taux de positivité est stable et toujours inférieur à 1%. L’ARS appelle à la plus grande prudence en cette période de vacances. Dans un souci de préservation de la santé de tous, l’ARS rappelle que la vigilance et le strict respect des mesures barrières et de distanciation physique demeurent plus que jamais indispensables. Il est important de s’isoler et de se faire tester en cas de symptômes ou si on a été identifié comme personne contact d’un cas de Covid-19.

Les centres de vaccination sont ouverts du mardi 13 au samedi 17 juillet 2021 à Bandraboua, Chiconi, Labattoir et Ouaangani de 9h à 15h et tous les mardis et mercredis à Tsoundzou de 9h à 15h. Tous les centres de vaccination seront cependant fermés ce mercredi 14 juillet.