BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mardi 13 juillet 2021 :



- L'état d'urgence sanitaire déclaré à La Réunion, un nouveau couvre-feu attendu

- Plaine des Cafres : le parc du Volcan fait polémique

- L'Ouest américain brûle déjà à une vitesse alarmante

- Saint-Paul : première sortie officielle pour le maire Emmanuel Séraphin

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil et pluie en alternance

L'état d'urgence sanitaire déclaré à La Réunion, un nouveau couvre-feu attendu

Le président Emmanuel Macron s'est exprimé au cours d'une allocution télévisée ce lundi 12 juillet pour présenter ses nouvelles mesures de lutte contre le Covid-19. Face à la menace du variant Delta, il a annoncé l'obligation vaccinale pour le personnel soignant à partir du 15 septembre. Le pass sanitaire, lui, va être élargi à d'autres lieux dès la fin juillet puis en août. Concernant les Outre-mer, la situation préoccupante de notre département ainsi que celle de la Martinique pousse le gouvernement à déclarer le retour de l'état d'urgence sanitaire sur ces deux territoires dès ce mardi 13 juillet. Un nouveau couvre-feu va donc être décrété à La Réunion.

Plaine des Cafres : le parc du Volcan fait polémique

La ville du Tampon lance une concertation publique jusqu'au 23 juillet 2021 pour son projet du parc du Volcan. Celui-ci s'articule autour de la découverte de la végétation des Hauts et des activités de loisirs. Le parc devrait être composé de trois espaces : la zone de découverte de la végétation, la zone ludique et familiale et enfin celle à sensations. Les "Calfriplainois de Coeur" s'opposent à ce parc et ont donc lancé une pétition à destination du préfet Jacques Billant. Le QG Zazalé quant à elle, farouchement opposée au projet, s'est réunie ce lundi 12 juillet avec un représentant de la mairie chargé de recueillir les doléances des participant.es.

L'Ouest américain brûle déjà à une vitesse alarmante

La saison des incendies ne fait que commencer, mais des centaines de milliers d'hectares partent déjà en fumée: l'Ouest des Etats-Unis et du Canada font face à une vague de chaleur et une sécheresse persistante, poussant les feux de forêt à se multiplier et les autorités à rationner la consommation d'eau et d'électricité.

Saint-Paul : première sortie officielle pour le maire Emmanuel Séraphin

Ce lundi 12 juillet, le maire de Saint-Paul Emmanuel Séraphin s'est rendu à la grande braderie pour rencontrer les acteurs économiques du territoire. Cet événement qui revient après deux ans d'absence est la seule braderie organisée à La Réunion en ce début de vacances scolaires. Après cette rencontre avec l'Association des commerçants du coeur de ville (ACCV), Emmanuel Séraphin veut garantir la sécurité de tous.tes, redynamiser le centre-ville et créer des opportunités pour les petits commerçants. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil et pluie en alternance

Matante Rosina a vu dans sa boule de cristal que pour ce mardi 13 juillet 2021, le soleil est au rendez-vous le matin sauf dans l'est (comme souvent). En milieu de journée, quelques petites averses pourraient concerner l'ouest. La météo alterne entre soleil et pluie toute la journée. Le vent souffle toujours en rafales dans l'est.