Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 49 minutes

L'Université de La Réunion informe ses usagers et partenaires de la fermeture annuelle de l'établissement pour la période de vacances universitaires de l'hiver austral. L'Université fermera ses portes le vendredi 16 juillet 2021 au soir. La reprise se fera le 16 août 2021, le matin, soit le jour de la rentrée. Pendant la période de fermeture, les inscriptions sont suspendues. Aucun recouvrement de frais d'inscriptions n'est possible sur la plateforme en ligne sur cette période. Plus d'informations ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

