Aurélie Poudroux, formatrice en onglerie et créatrice de sa propre marque HC Beauty Nails, a amené deux de ses élèves sur un podium en Suisse à Vevey. Les Réunionnaises Amanda Bo-Onc-Puoc et Isabelle Benard ont remporté la première place et la deuxième place. Leur réalisation, basée sur Charlie Chaplin et le film Les Temps modernes, est une véritable oeuvre d'art. (Photos DR)

