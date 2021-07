Dans le cadre du Plan Logement Outre-mer (PLOM) 2019-2022 territorialisé de La Réunion validé en 2020, un appel d'offres vient d'être lancé par la DEAL pour la réalisation d'une analyse économique dynamique sur la construction du logement à La Réunion. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cet appel à projet s’inscrit dans la continuité des annonces portées par Emmanuelle Wargon, ministre chargée du logement, lors de sa visite à La Réunion le 1er juillet 2021. 4 accueils de jour et de 5 centres d’hébergement et de réinsertion sociale sur l’île ont déjà bénéficié d’un financement en vue de moderniser les structures bâties et humaniser l’offre de service.

Pour rappel :

Au vu du nombre et de la qualité des projets qui ont été présentés, le Gouvernement a décidé d’abonder l’enveloppe initiale de 12 millions d’euros et de la porter à 20 millions d’euros, soit 18 millions pour les accueils de jour et 2 millions d’euros pour les centres d’hébergement d’outre-mer, ces deux types de structures n’étant pas éligibles jusqu’à présent aux programmes d’humanisation.

- Un nouvel appel à projet pour une vision partagée -

Ce nouvel appel à projet permettra de disposer d’une vision partagée des leviers pour construire mieux et plus adaptés aux besoins, de refondre les dispositifs existants le cas échéant et de concevoir des outils croisés de suivi (livraisons des logements, politique des loyers, …). Très concrètement, cette prestation vise toute la chaîne de la construction neuve et de la réhabilitation des logements sociaux ou à vocation sociale, de la programmation à l’occupation réelle par les ménages, des coûts sectoriels estimés aux coûts réels globaux (fiscalité, foncier, travaux, aléas et sinistralité, révisions de prix et index, maîtrise d’œuvre, localisation, normes, approvisionnement, typologie, mode de construction, statut du maître d’ouvrage, localisation, nature des matériaux biosourcés ou autre, assurances …), du plan de financement, et de l’impact sur les loyers et les restes à vivre des ménages. Sont ciblées les mesures du PLOM 1.2.5, 2.2.5 , 3.1.1 à 3.3.4 et 3.4.3.

Le cahier des charges a été consolidé suite aux échanges avec les acteurs du territoire pour qu’il soit totalement adapté aux attentes. Ce procédé n’est surtout pas une nouvelle étude ; au contraire, le prestataire devra proposer d’autres modes de fonctionnement avec comme objectif la mise en adéquation entre la capacité constructive du territoire et le besoin adapté en logement.

Les missions du prestataire s’articulent autour de 6 étapes qui s’étaleront sur 7 mois pour les deux premières, axées sur les analyses déjà conduites, sur 10 mois pour les trois suivantes visant davantage la production d’outils et l’accompagnement à la mise en œuvre des propositions, puis enfin, sur 14 mois pour la dernière qui concerne le suivi. Afin de mener à bien ce projet, la gouvernance de cette prestation sera organisée avec l’ensemble des acteurs des milieux économiques et les représentants des locataires. Le coût de la construction représente un enjeu très important à La Réunion. La mobilisation de tous les acteurs pour contribuer à ce travail collectif est nécessaire pour asseoir la capacité productive et constructive de La Réunion.