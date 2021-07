Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

Matante Rosina a vu dans sa boule de cristal que pour ce mardi 13 juillet 2021, le soleil est au rendez-vous le matin sauf dans l'est (comme souvent). En milieu de journée, quelques petites averses pourraient concerner l'ouest. La météo alterne entre soleil et pluie toute la journée. Le vent souffle toujours en rafales dans l'est.

