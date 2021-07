La ville du Tampon lance une concertation publique jusqu'au 23 juillet 2021 pour son projet du parc du Volcan. Celui-ci s'articule autour de la découverte de la végétation des Hauts et des activités de loisirs. Le parc devrait être composé de trois espaces : la zone de découverte de la végétation, la zone ludique et familiale et enfin celle à sensations. Les "Calfriplainois de Coeur" s'opposent à ce parc et ont donc lancé une pétition à destination du préfet Jacques Billant. Le QG Zazalé quant à elle, farouchement opposée au projet, s'est réunie ce lundi 12 juillet avec un représentant de la mairie chargé de recueillir les doléances des participant.es. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le projet du parc du Volcan est estimé à environ 16 millions d'euros. Les aménagements prévus sur environ 15 hectares sont organisés autour de trois zones. La première qui permettra de découvrir les plantes indigènes grâce à des serres et des parcours végétalisés. La deuxième ludique et familiale composée d'aires de repos et de pique-nique. Et pour finir une zone à sensations avec des activités en plein-air : tyroliennes, vélocross, pumptrack (un parcours en boucle fermée composée de bosses et virages pour la pratique du VTT ou BMX, ndlr)



- Des travaux au détriment de la biodiversité -

Sur le dépliant de la commune, les parcours mettent en avant les espèces endémiques et indigènes de la zone "de manière à garantir la parfaite adaptation des essences plantées dans les milieux en place et de limiter les contraintes d'entretien sur le futur parc".

Mais dans leur pétition au préfet de La Réunion Jacques Billant, les "Calfriplainois de Cœur" pointent du doigt des travaux de déboisement qui "entraînent la disparition de la flore comme les amarins des hauts, branles, fanjans et autres plantes endémiques de l'île et de la faune locale telles que les tangues, tek-teks, tuit-tuits, papangues, cailles, lièvres sauvages…"

⚠️⚠️⚠️ Il y a un problème.......⚠️⚠️⚠️ Des travaux de déboisement ont débuté entraînant la disparition de la flore... Publiée par QG Zazalé sur Mardi 6 juillet 2021

- Préserver la culture réunionnaise -

De son côté, le QG Zazalé s'est réuni ce lundi 12 juillet et a fait part de ses remarques à un représentant de la mairie. Les personnes présentes ont remis en cause la concertation "trop courte et non proportionnée" à la taille et aux enjeux du projet du parc du Volcan. "Il y a une profonde modification du site, les aménagaments ne sont pas adaptés à la zone et au contexte climatique" nous indique le QG Zazalé. C'est notamment le cas d'une projet de montgolfière, qui dans une zone cyclonique aurait un impact paysager sur la zone du parc.

Le collectif estime que le projet n'a pas été assez étudié. "Il y a eu très peu d'analyses sur les besoins et coûts énergétiques de ce parc dont la forme de tourisme n'est ni adaptée au contexte local ni au contexte climatique. C'est le cas des serres et des stationnements surdimensionnés et qui représentent une surface très importante d'imperméabilisation sans recherche d'aménagement alternatif" précise le collectif. Le QG Zazalé appelle à "préserver la culture réunionnaise en ne massacrant pas ce lieu".

- "Création d'emplois locaux" -



Dans un précédent communiqué, la ville du Tampon présentait son parc du Volcan comme "favorisant le développement touristique et économique du territoire". Pour cela, la municipalité compte sur la création d’emplois locaux, "la dynamisation et la valorisation d’activités de loisirs venant combler un manque d’infrastructure et d’équipement, la protection des espaces agricole et remarquables et la structuration économique des Hauts du Tampon" précise la commune.



Lire aussi : le Parc du Volcan lance une concertation publique



Sollicitée, la mairie du Tampon ne nous a pas encore répondu à ce stade. En attendant le lancement des travaux fin 2022, plusieurs dates sont à retrouver sur le calendrier de la ville du Tampon à savoir le 23 août 2021 pour le bilan de la concertation publique. Fin septembre la municipalité effectuera une demande d'autorisation environnementale de concertation puis une enquête publique sera ouverte en juin 2022.

vl/www.ipreunion.com / [email protected]