Ce mardi 13 juillet 2021 s'est tenu l'événement "Stade vers l'emploi" pour la première à La Réunion, la seconde fois dans les Outre-mer. Le principe : organiser des ateliers sportifs qui mêlent recruteurs et demandeurs d'emploi, en tout anonymat. Les participants ne découvrent en effet qu'à la fin, au moment de passer à l'entretien d'embauche, qui a joué en équipe avec eux. Un projet porté par Pôle emploi Réunion, la Ligue réunionnaises d'athlétisme et le CREPS de La Réunion. (Photos mm/www.ipreunion.com)

Ils et elles enjambent des plots, slaloment, se lancent des ballons... Les ateliers ont le mérite d'être original. Et il ne s'agit pas de cours multisports mais bien d'un immense job dating. Sur le stade du Creps à Saint-Denis, 16 recruteurs et près de 90 demandeurs d'emploi de tous âges et tous horizons ont fait du sport ensemble, indissociables les uns des autres. Vêtus du même tee-shirt et d'un dossier sur lequel est écrit leur nom, ils ont travaillé en équipe avant de se rencontrer le temps d'un entretien.

"Ils ne savent pas qui est qui avant de passer au job dating" explique Philippe Lamblin, qui porte le projet en France et souhaite l'exporter dans les Outre-mer. "C'est notre 50ème opération du genre, et la 2ème dans les DOM après la Guyane. En tout on veut en faire 1000 ! C'est ça le recrutement d'aujourd'hui." Jean-Philippe Ballet-Baz, directeur du Creps, y voit un mariage sport-emploi qui ne peut être que bénéfique. "Nous avons ici des gens parfois très éloignés de l'emploi. Ici nous voulons mettre le sport au service de la société et l'inclusion".

A ses côtés, Angélique Goodall, directrice régionale de Pôle emploi Réunion. "La plupart des employeurs souhaitent valoriser ce qu'on appelle les 'soft skills' à savoir les compétences comportementales : esprit d'équipe, respect des règles, courtoisie... Ce sont ces valeurs que l'on voit à travers ces ateliers sportifs" décrit-elle, ravie. Objectif d'ici la fin de la journée : que 50% des demandeurs d'emploi présents aient été recrutés.

Du côté de la ligue d'athlétisme, on se dit évidemment "très heureux de cette opération" tandis que la Région voit cette innovation comme "un défi d'accompagnement à l'emploi". Le préfet Jacques Billant, présent ce mardi lors de la présentation du dispositif, applaudit l'originalité du dispositif et insiste sur l'importance de la "rencontre" entre demandeurs d'emploi et recruteurs. Il ne cache pas son souhait d'ailleurs d'exporter le projet "dans toutes les micro-régions" de La Réunion.

