Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

11.855 candidats se sont présentés cette année au baccalauréat, dans les séries relevant de l'éducation nationale et de l'agriculture et 10.972 d'entre eux ont été reçus, relaie le rectorat. Les résultats sont en baisse dans toutes les séries de l'éducation nationale, ainsi que dans la série agricole Sciences et technologie de l'agronomie et du vivant (STAV) qui relève de l'Agriculture. Nous publions ci-dessous le communiqué du rectorat. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

11.855 candidats se sont présentés cette année au baccalauréat, dans les séries relevant de l'éducation nationale et de l'agriculture et 10.972 d'entre eux ont été reçus, relaie le rectorat. Les résultats sont en baisse dans toutes les séries de l'éducation nationale, ainsi que dans la série agricole Sciences et technologie de l'agronomie et du vivant (STAV) qui relève de l'Agriculture. Nous publions ci-dessous le communiqué du rectorat. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)