Le CHU de La Réunion a procédé à la nomination et la promotion de deux personnes dans l'Ordre national de la légion d'honneur et l'Ordre du mérite. Frédéric Sauvat a été promu chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur et Gianni Sermont chevalier dans l'Ordre national du Mérite, ils ont été décorés ce mardi 13 juillet 021 au CHU. Un encouragement pour l'ensemble des soignants qui luttent toujours contre l'épidémie. Nous publions ci dessous le communiqué du CHU (Photo CHU)

Depuis près d'un an, toute la population française, comme celle des autres pays, est confrontée à une crise sanitaire majeure aux répercussions inédites. De nombreux compatriotes se sont investis professionnellement et bénévolement, en faisant preuve d'un engagement impressionnant. Aussi, à l'occasion du regroupement des promotions annuelles dans les deux ordres nationaux pour le 1er janvier, le Président de la République et le Gouvernement ont souhaité que les propositions comprennent une part importante de personnes ayant contribué à la lutte contre le virus COVID 19, à tous les niveaux et dans tous les domaines d'activités. Au CHU de La Réunion, sont promus au titre des promotions du 1er janvier 2021 de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du Mérite, par décret du 31 décembre 2020.

• Au grade de Chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur

Professeur Frédérique Sauvat professeur des universités – praticien hospitalier du service de chirurgie infantile du centre hospitalier Universitaire de La Réunion, Directrice médicale de crise. Après des études de médecine jusqu’au concours de l’internat à Clermont Ferrand et un internat et clinicat à Paris, le Pr Sauvat est arrivée au CHU de La Réunion (anciennement CHD) en 2009. Nommée en 2013 Praticien Hospitalier au service de chirurgie infantile et Professeur des Universités, elle est la première femme PUPH du CHU.

De 2014 à 2016, elle sera également nommée Présidente de la Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation (DRCI), et Présidente de la Commission Médicale d’Etablissement (CME) du CHU de La Réunion de 2016 à 2021. Enfin elle a été au plus près de la gestion de crise Covid en étant la Directrice médicale de Crise de mars 2020 à juin 2021. Entre autres activités, elle est notamment Déléguée Médecins du Monde pour la mission chirurgie infantile à Madagascar.

• Au grade de Chevalier dans l'ordre national du Mérite

Monsieur Gianni Sermont, directeur des soins du Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion, Coordonateur général des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques Formé en tant que Technicien Supérieur en analyses biologiques à La Réunion et après avoir travaillé dans ce domaine plusieurs années, Monsieur Sermont s’est envolé vers Nice où il suivra la formation de Cadre de santé, suivi d’un master d’ingénierie du système de santé et d’administration des affaires option santé. Il reviendra sur l’île pour exercer en tant que Cadre de santé jusqu’en 2012 avant de devenir Cadre supérieur de santé des pôles biologie, imagerie, santé publique et thérapeutique au CHU

de La Réunion.

C’est en 2016 qu’il accèdera au corps des Directeurs de soins, et depuis le 01 mars 2021 est nommé Coordonateur général des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, fonction qu’il occupe toujours au CHU de La Réunion. Le Professeur Frédérique Sauvat et Monsieur Gianni Sermont ont reçu ce 12 juillet 2021 les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur et de Chevalier dans l’ordre national du mérite des mains de Monsieur Jacques Billant, Préfet de La Réunion, et Chevalier de la Légion d’honneur lui même, à l’occasion d’une cérémonie au CHU site nord en présence de proches et de Monsieur Lionel Calenge, Directeur Général du CHU de La Réunion.