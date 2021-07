Avec une épidémie de Covid-19 qui circule encore activement sur le territoire, la fête nationale est impactée à nouveau. Dans ce contexte sanitaire instable, Jacques Billant, préfet de La Réunion, a décrété un nouveau couvre-feu, suite à l'allocution du Président de la République. La fête du 14 juillet devra donc se faire dans le respect des règles sanitaires. Les spectacles pyrotechniques communaux sont interdits, tout comme les défilés pour éviter des attroupements de foule. Seuls les feux d'artifice faits maison, tiré depuis son jardin, sont autorisés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce 14 juillet s'annonce particulier cette année à cause de l'épidémie de Covid-19. Un protocole sanitaire a donc été décidé en lien avec les maires et les élus pour sécuriser l'organisation de la célébration de la fête nationale et limiter les risques de contaminations.

Ainsi les événements festifs comme les concerts, les bals populaires ou les feux d'artifice seront interdits. Seules les configurations assises sont autorisées, afin de faciliter la gestion des flux et éviter les regroupements et les attroupements propices à l’apparition de chaînes de contamination. Pour le cérémoniel républicain, les troupes et les participants au dispositif sont autorisés à rester debout.

En revanche, le public doit lui être assis. Une jauge de tolérance est acceptée pour le cérémoniel, à savoir 100 spectateurs debouts. Le port du masque sera quant à lui bien évidemment rendu obligatoire pour tous le temps de la cérémonie. Aucune activité de restauration et de buvette ne pourra se tenir dans les sites des célébrations ou à proximité afin d’éviter les brassages de populations et le retrait du masque.

Les défilés ne seront pas autorisés. Les cérémonies civiles et militaires doivent être organisées avec des dispositifs statiques. La régulation du public et le maintien des gestes barrières ne sont pas gérables dans le cadre de défilé.

Pour les établissements recevant du public (ERP) en plein air comme les stades par exemple : la jauge maximale autorisée correspond à 35 % de la jauge sécurité incendie, dans la limite de 500 invités ou spectateurs. Une distance minimale d’un siège laissé libre entre les personnes ou les groupes de six personnes venant ensemble doit être respectée.

- Des dispositions mises en places dans chaque ville -

Saint-Paul

La fête nationale va se dérouler ce mercredi 14 juillet 2021 au square de l’appel du 18 Juin 1940 à partir de 10h30. Afin de permettre de bon déroulement de la cérémonie de dépôt de gerbes, le stationnement sera réservé pour les officiels, de 6 heures à 13 heures : rue de la Caverne, portion comprise entre la rue de la Compagnie des Indes et la rue Labourdonnais et dans la rue Labourdonnais, entre la rue François-Lenormand et l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Saint-Pierre

La ville de Saint-Pierre ne met en place aucune restriction supplémentaire. Seuls un dépôt de gerbes sera organisé.

Saint-Denis

A Saint-Denis, la rue de Paris sera ornée de pavoisement. La commémoration militaire et républicaine aura lieu de 9h à 11h30 en statique au jardin de l'état. L'accès se fait sur invitation uniquement. Au-delà des discours, des remises de médaille sont prévues, et quelques performances d'artistes ponctueront la cérémonie.

Le Port

La cérémonie de la fête nationale aura lieu dans le jardin de l’église Sainte Jeanne d’Arc. La circulation sera modifiée comme suit : du mardi 13 juillet à 18h au mercredi 14 juillet 2021 à 12h, le stationnement des véhicules terrestres à moteur sera interdit sur les voies ci-après :

rue Léon de Lépervanche, portion comprise entre les rues Chanoine Murat et General Emile Roland,

rue Chanoine Murat, portion comprise entre la rue Jeanne d’Arc et l’avenue de la Commune de Paris.

Le mercredi 14 juillet de 8h à 11h, la circulation des véhicules terrestres à moteur sera interdite sur les voies ci-après :

rue Léon de Lépervanche, portion comprise entre les rues Chanoine Murat et Général Emile Roland,

rue Chanoine Murat, portion comprise entre la rue Jeanne d’Arc et l’avenue de la Commune de Paris.

Les usagers sont priés de prendre les déviations prévues à cet effet.

- Protégez vos animaux -

Même si les feux d'artifice sont interdits cette année, rien n'empêche les particuliers de célébrer la fête nationale. Comme chaque année, de nombreux animaux s'évadent de leur foyer, par peur du bruit. Pensez à protéger vos animaux en les sécurisant à l'intérieur.

