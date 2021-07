Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 22 heures

La Maison du parc National et le Domaine des Tourelles à la Plaine des Palmistes vous attendent pour un moment "À la découverte des patrimoines" les 17 et 18 juillet 2021. Au programme des ateliers animés et gratuits, des dégustation de tisane, des démonstrations de l'alambic ainsi qu'un quizz pour tenter de remporter des cadeaux. Réservez au Domaine Tourelles au 0262 51 47 59. Plus d'informations ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

