- La Réunion repasse en couvre-feu à 23 heures

- Fête nationale : encore une célébration sur fond de Covid

- Cinq ans après, Nice commémore l'attentat de la Promenade des Anglais

- Afrique du Sud : 72 morts dans des violences et des pillages

- La pa Météo France i di, sé zot i di - La Réunion divisée en deux

La Réunion repasse en couvre-feu à 23 heures

Le préfet a fait le point sur la mise en place de l'état d'urgence sanitaire à La Réunion, qu'il indique avoir demandé au gouvernement. A compter de ce mercredi 14 juillet 2021, La Réunion est de nouveau soumise au couvre-feu, de 23 heures à 5 heures, et ce jusqu'au 4 août. Une ultime mesure avant d'envisager un nouveau tour de vis. Cette mesure intervient alors que les chiffres du Covid-19 battent de nouveaux records avec un taux d'incidence de 169,9 pour 100.000 habitants et 1.450 nouveaux cas recensés dans la semaine.

Fête nationale : encore une célébration sur fond de Covid

Avec une épidémie de Covid-19 qui circule encore activement sur le territoire, la fête nationale est impactée à nouveau. Dans ce contexte sanitaire instable, Jacques Billant, préfet de La Réunion, a décrété un nouveau couvre-feu, suite à l'allocution du Président de la République. La fête du 14 juillet devra donc se faire dans le respect des règles sanitaires. Les spectacles pyrotechniques communaux sont interdits, tout comme les défilés pour éviter des attroupements de foule. Seuls les feux d'artifice faits maison, tiré depuis son jardin, sont autorisés.

Cinq ans après, Nice commémore l'attentat de la Promenade des Anglais

Quatre-vingt six morts et 206 blessés de tous âges et de toutes nationalités, une violence inouïe "comme un chasse-neige projetant les corps", dira un témoin: cinq ans après, Nice commémore mercredi l'attentat jihadiste de la promenade des Anglais.

Afrique du Sud : 72 morts dans des violences et des pillages

Les violences en Afrique du Sud, nourries par un ras-le-bol général sur fond de crise économique, se sont intensifiées avec un dernier bilan mardi soir faisant état de 72 morts, après avoir sporadiquement commencé dans la foulée de l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La Réunion divisée en deux

En ce jour de fête nationale, Matante Rosina pense que le temps sera sensiblement le même que celui d'hier. Un côté de l'île sous le soleil et l'autre sous les nuages et même quelques petites averses. Dans les Hauts, le ciel est chargé de nuages. Une houle est présente sur la côte Est, prudence !