Publié il y a 53 minutes / Actualisé le Mardi 13 Juillet à 14H37

Les élèves de l'établissement Lislet Geoffroy ont remis en état le bassin et le jardin mitoyen du pôle technologique laissé à l'abandon depuis plus de 10 ans. Un projet pluridisciplinaire a été programmé sur deux ans, faisant intervenir la filière BTS électrotechnique (BTS ELT), la spécialité de Sciences et Vie de la Terre (SVT), la filière Sciences et Technique de Laboratoire (STL), la filière sciences et technologie du développement durable (STI2D) et à terme, toutes les autres spécialités qui souhaiteraient s'impliquer sur ce support. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse du lycée Lislet Geoffroy (Photo : lycée Lislet Geoffroy)

