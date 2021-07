BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce jeudi 15 juillet 2021 :



Covid-19 : l’obligation vaccinale divise à La Réunion

Ce lundi 12 juillet 2021, le président de la République a annoncé une vaccination obligatoire pour les soignant.e.s qui prend effet ce jeudi 15 juillet. A partir de là, celles et ceux qui ne sont pas vacciné.e.s ne pourront plus exercer et ne seront plus payé.e.s. Autre annonce choc : l'élargissement du pass sanitaire à de nombreux lieux, à partir du 21 juillet. Le chef de l'Etat ne l'a pas caché : cette stratégie pourrait un jour conduire à l'obligation vaccinale pour tous et toutes. Deux camps s'opposent alors à La Réunion : celles et ceux qui sont pour la vaccination et de l'autre côté les personnes qui estiment que l'obligation vaccinale est une atteinte à la liberté.

Bachelier.es des Outre-mer : stress et inquiétudes avant le départ en Métropole

Après la découverte de leurs résultats au baccalauréat mardi 6 juillet 2021, les jeunes fraîchement diplômé.e.s doivent se dépêcher de régler leurs dernières démarches administratives avant le grand départ. Cette année encore, beaucoup d'entre eux et elles quitteront leur territoire pour aller faire leurs études supérieures en Métropole. Ce départ s'accompagne souvent de difficultés tant au niveau des choix universitaires que des aides attribuées. Un éloignement quasi obligatoire, compte tenu du manque de choix parmi les licences proposées à La Réunion comme à Mayotte.

Vaccination des enfants : l'ONU sonne l'alarme sur un risque de "catastrophe absolue"

L'ONU a sonné l'alarme jeudi sur un risque de "catastrophe absolue" si le dangereux retard pris dans la vaccination des enfants à cause de la pandémie de Covid-19 n'est pas rattrapé et si les restrictions sanitaires sont levées trop vite.

Etats-Unis : des cabris pour limiter les incendies

Chaque été, les incendies ravagent la Californie, et cette année cette région des Etats-Unis est victime d'une vague de chaleur meurtrière qui ne fait que favoriser l'expansion des feux. Les pompiers de Los Angeles ont trouvé un outil à quatre pattes bien utile : le cabri. Plus respectueux pour l'environnement que les gros engins, les cabris broutent l'herbe, et créent donc une "zone tampon" ce qui limite la propagation des flammes. En tout, plus d'une centaine de cabris sont déployés sur les plaines américaines afin d'éviter de nouvelles catastrophes.

Saint-Denis : des centaines de manifestants contre les restrictions sanitaires

Comme l'an dernier, la fête nationale est sobre en ce 14 juillet 2021. Une cérémonie militaire est organisée au Jardin de l'Etat en présence du préfet et de plusieurs élue.e.s. Une célébration qui prend place le jour même où La Réunion entre de nouveau en couvre-feu, à partir de 23 heures. Le département est en état d'urgence sanitaire. Devant les grilles du Jardin de l'Etat, plus de 200 personnes se sont réunies pour manifester contre les restrictions et l'obligation vaccinale. Les manifestants se sont rendus devant la préfecture, sur le Barachois, avant de gagner l'entrée ouest de la ville. Ils ont finalement regagné le jardin de la préfecture pour y terminer la matinée (Photos et vidéos rb/www.ipreunion.com)

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil joue à cache-cache

Aucun changement au niveau du temps pour ce jeudi 15 juillet. Matante Rosina se dit que c'est un temps d'hiver comme tous les ans. Les Hauts sont nuageux, ailleurs, le soleil joue à cache-cache avec les nuages.