Dix jours après le nord et l'est, le sud de La Réunion débute sa campagne sucrière ce jeudi 15 juillet 2021. La coupe de la canne peut enfin débuter, alors que cette campagne s'annonce en demi-teinte en raison des différents épisodes de sécheresses qui ont sévi sur La Réunion cette année (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Après le "batem' la coup cann" ce samedi sur l'esplanade de l'ancienne usine, les agriculteurs du sud débutent enfin leur campagne. Cette année encore, les résultats pourraient bien être décevant. A l'usine du Gol en 2020, ce sont environ 750.000 tonnes de canne qui avaient été réceptionnées, contre les 800.000 attendues. Une situation qui pourrait bien perdurer en 2021, alors que la saison des pluies a une nouvelle fois été déficitaire. Le trimestre avril-mai-juin a cependant été plus arrosé que le trimestre janvier-février-mars, pouvant laisser espérer une meilleure campagne que celles des années précédentes.

- Appel à la prudence -

Comme tous les ans, l'ensemble des usagers de la route est "invité à la plus grande prudence, en raison de la présence dans le trafic de cachalots et de tracteurs agricoles" appelle la préfecture. Ces véhicules d'environ 18 mètres de long qui transportent la canne à sucre peuvent parfois se déplacent très lentement et occuperont dans les mois à venir une place importante dans le flux de circulation.

La campagne sucrière se terminera au mois de décembre.

