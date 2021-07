La commune de l'Entre-Deux vous invite à sa manifestation "Les Trésors de l'Entre-Deux-Zarlor l'Entre-Deux" le 18 juillet 2021. Sur la Place de la Liberté vous êtes conviés de 9 heures à 17heures pour découvrir ou redécouvrir les saveurs locales. Ateliers confection d'objets traditionnel, des exposants et agriculteurs seront présent pour mettre en avant l'identité artisanale propre à La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"A la nou la ! Notre commune s’affaire aux derniers préparatifs de la toute première édition de sa manifestation intitulée “Les Trésors de l’Entre-Deux – Zarlor l’Entre-Deux” le dimanche 18 juillet prochain sur la Place de La Liberté de 09h00 à 17h00" indique la ville de l'Entre-Deux.

Pain traditionnel, confitures variées, chutney, mets au choca (samoussas, quiches, nems, etc.) pâtés créoles, gâteaux, … et bien d’autres saveurs seront à retrouver sur place.

Côté artisanat : "les incontournables babouches en choca, chapeaux, soubik, tableaux, accessoires en cuir, bambou et textiles, poteries d’exception, légumes, plantes et bien d’autres trésors confectionnés à l’Entre-Deux" seront aussi à retrouver lors de cet événement.

"Les exposants y ont mis tout leur cœur pour vous offrir leurs plus prestigieuses créations. Vous l’avez compris, durant cette animation champêtre, l’accent sera exclusivement mis sur la créativité de notre artisanat local et l’agriculture durable de notre terroir. Le savoir-faire local lé en l’air le 18 juillet, avec la participation de notre service Transition Ecologique et des agriculteurs du village" ajoute la commune.

