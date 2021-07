La présidente du Conseil Régional Huguette Bello et le président du Conseil Départemental Cyrille Melchior ont organisé un premier échange pour marquer leur volonté d'un partenariat actif entre les deux collectivités. Cette première réunion s'est tenu ce jeudi 15 juillet 2021 à l'hôtel de Région en présence de leurs principaux collaborateurs. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Conseil régional)

Face à l’ampleur des défis auxquels La Réunion est confrontée, la recherche maximum de l’efficacité de l’action publique est une nécessité. C’est dans cet esprit que la Région et le Département souhaitent harmoniser leurs compétences et coordonner leurs actions sur des sujets essentiels concernant la vie des Réunionnais et le développement de La Réunion, comme :

-les questions de l’emploi , de la formation et de l’insertion,

-du logement,

-de l’eau,

-de l’agriculture et de l’alimentation

-des routes et des transports

-de l’aménagement du territoire, et de l’environnement

-du vieillissement de la population ou encore de la situation sanitaire...

Ces différents sujets doivent être traités dans le cadre d’une approche concertée prenant en compte à la fois les urgences et les perspectives à ouvrir, ainsi que l’harmonisation des compétences.

La Présidente et le Président ont salué l’importance d’une vision partagée pour le développement de notre île. Ils ont convenu de l’organisation de réunions conjointes. A cet effet, une nouvelle impulsion sera donnée à la CTAP (Conférence Territoriale de l’Action Publique) qui se réunira périodiquement sur les thématiques identifiées par les 2 collectivités et en y associant l’ensemble des acteurs concernés.

D’ores et déjà, les services du Département et de la Région mettront en œuvre un groupe de travail technique qui se réunira dans les prochains jours pour préparer la première réunion de la CTAP qui aura lieu dans le courant du mois d’octobre. Le Président du Département et La Présidente de la Région ont souhaité ainsi poser les bases d’un partenariat constructif entre les 2 collectivités.