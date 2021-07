Du 28 juin au 4 juillet, 578 cas de dengue ont été confirmés. Le nombre de cas est en baisse sur l'ensemble du territoire. Lors de la semaine précédente, Saint-Paul, Saint-Denis et Saint- Pierre concentraient plus de 60% des cas de dengue. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La mobilisation de l’ensemble des acteurs (Etats, collectivités, population...) doit se poursuivre pour confirmer cette tendance à la baisse. La préfecture et l’ARS rappellent aux Réunionnais la nécessité de maintenir une vigilance au quotidien malgré les températures hivernales, en appliquant les moyens de protection (répul- sifs, moustiquaires, vêtements longs...) et en contactant son médecin ou les urgences si son état de santé se dégrade.

La campagne " La dengue, plus sévère que jamais, protégeons-nous ! " se poursuit cette semaine avec le témoignage d’Aurore qui a contracté la dengue en avril 2020.

- Situation de la dengue au 15 juillet 2021 (données Cellule Santé Publique France en région, ARS) -

Les cas sont répartis sur 23 communes. Seule l’Entre Deux n’a pas rapporté de cas durant les 2 dernières semaines. La baisse du nombre de cas concerne toutes les com- munes. Dans l’Ouest, les cas se situent à Saint-Paul (40%), puis La Possession, St-Leu et Le Port. Dans le Sud, Saint-Pierre est concerné principalement. Dans le Nord, Saint-Denis est concerné principalement. Dans l’Est, la circulation du virus concerne principale- ment Saint-André.

Localisation des regroupements de cas (foyers de dengue) :

Région ouest :

• Le Port (ZUP 1, Rivière des Galets)

• La Possession (Rivière des Galets, moulin Joli, Sainte-Thérèse, Cap Noir et du Vingt hui-tième)

• Saint-Paul (Hangar, Bois de Nèfles, Les Canots Hameau de Corbara, La Saline, La Saline les bains, Bruniquel, Trou d’Eau, Carosse, Les Rampiers, Roquefeuil, Grande Fontaine, Petit Bernica, La Plaine, Les Chocas, Grand Fond)

• Saint-Leu (Pointe des Châteaux, rue Haute, Portail)

Région sud :

• Saint-Joseph (Jean Petit les bas)

• Saint-Pierre (La Ligne Paradis, La Vallée, Centre-ville, Grands-Bois)

Région nord :

• Saint-Denis (Sainte Clotilde)

Depuis le 1er Janvier 2021 :

• 28 211 cas confirmés

• 731 hospitalisations

• 3 832 passages aux urgences

• 15 décès directement liés à la dengue

- Campagne " La dengue, plus sévère que jamais, protégeons-nous ! " : cette semaine, le témoignage de Aurore -

Cette semaine, Aurore, 40 ans, témoigne. Elle a contracté la dengue en avril 2020 : frissons, fièvre, démangeaisons, perte d’appétit, problèmes aux yeux, grosse fatigue durant 15 jours. Elle a dû être perfusée à domicile pendant 3 jours. Par son témoignage, elle invite la population à se responsabiliser et à faire attention aux lieux de ponte de moustiques chez soi pour se protéger de la dengue.

Visualiser la vidéo sur la page facebook de l’ARS

Retrouvez l’ensemble des outils de la campagne de communication sur le site internet de l’ARS.

- Recommandations pour lutter contre la dengue -

Il suffit d’une seule piqûre de moustique pour avoir la dengue. Les autorités sanitaires recommandent à la population de:



• Se protéger contre les piqûres de moustiques, y compris durant les 7 jours suivants l’apparition des symptômes pour protéger son entourage.

• Continuer à se protéger, même si on a déjà été malade de la dengue antérieurement ; plusieurs sérotypes de la dengue peuvent circuler et une infection par un sérotype ne protège pas de l’atteinte par un autre sérotype.

• Eliminer les gîtes larvaires (nids à moustiques) : vider tout ce qui peut contenir de l’eau tout autour de son domicile, vérifier les gouttières...

• Consulter un médecin en cas de symptômes : fièvre, maux de tête, douleurs muscu- laires/articulaires, nausées, vomissements, ... et réaliser le prélèvement en laboratoire