Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 41 minutes

A Dubaï, dans les Emirats arabes unis, on trouve la "Deep Dive Dubai" alias la piscine la plus profonde du monde. Un paradis pour les plongeurs. Cette piscine a été inscrite au Guinness des records, avec ses 60 mètres de profondeur. Le bassin contient plus de 14,6 millions de litres d'eau. (Photo AFP)

A Dubaï, dans les Emirats arabes unis, on trouve la "Deep Dive Dubai" alias la piscine la plus profonde du monde. Un paradis pour les plongeurs. Cette piscine a été inscrite au Guinness des records, avec ses 60 mètres de profondeur. Le bassin contient plus de 14,6 millions de litres d'eau. (Photo AFP)