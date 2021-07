Les élections des membres de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion (CCIR) se tiendront du 27 octobre au 9 novembre 2021. Les listes électorales relatives aux élections des membres sont à la disposition du public, du 16 juillet au 25 août 2021 inclus (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les différentes listes peuvent être consultées :



• à la Préfecture, Direction de la citoyenneté et de la Légalité, Bureau des élections, 6 rue des messageries à Saint-Denis : de 9h à 12h ;

• à la Chambre de Commerce et d’Industrie : s’adresser à l’accueil, 5 B rue de Paris à Saint-Denis, de 8h 30 à 12h 15 et de 13h 30 à 16h 15 ;

• au Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis : 30, rue de Paris à Saint-Denis, de 8h à 12h ;

• au Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre : 27, rue du Presbytère à Saint-Pierre, de 8h à 13h.



Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de commerce, tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales, une réclamation devant la commission d’établissement des listes électorales (CELE).



Ces réclamations devront être déposées, dans les délais susvisés, à l’adresse suivante, par toute personne qui aurait été notamment omise, radiée à tort ou classée dans une autre catégorie ou sous-catégorie que celle à laquelle elle appartient :