Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Chaque été, les incendies ravagent la Californie, et cette année cette région des Etats-Unis est victime d'une vague de chaleur meurtrière qui ne fait que favoriser l'expansion des feux. Les pompiers de Los Angeles ont trouvé un outil à quatre pattes bien utile : le cabri. Plus respectueux pour l'environnement que les gros engins, les cabris broutent l'herbe, et créent donc une "zone tampon" ce qui limite la propagation des flammes. En tout, plus d'une centaine de cabris sont déployés sur les plaines américaines afin d'éviter de nouvelles catastrophes. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

