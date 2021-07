Dans le cadre de l'Année bleue de l'océan Indien 2021-2022, une " Journée de l'économie bleue dans l'océan Indien " est organisée par les pays du sud-ouest de l'océan Indien ce samedi 17 juillet 2021 sur les quais de la darse hauturière du Port Ouest. Nous publions ici le communiqué de la préfecture.

À cette occasion, l’Afrique du Sud, les Comores, le Kenya, Madagascar, Maurice, le Mozambique, la Tanzanie, les Seychelles et la France se mobilisent autour d’animations, d’expositions et de discussions sur les activités économiques côtières et océaniques de la région.



A La Réunion, la journée du 17 juillet prendra la forme d’un mini-village sur les quais de la darse de pêche hauturière du Port Ouest. Le thème de la journée portera sur l’interdisciplinarité de l’économie bleue.



Le village présentera les différents projets sélectionnés (posters, films, exposition de matériel), avec plusieurs navires à quai pour illustrer les techniques et innovations développées en matière de pêche responsable : engins, méthodes de marquage, manipulation des captures accidentelles. Conférences, projections vidéo, ateliers, visite de navires et démonstration de matériels sont au programme.

Voici le programme :