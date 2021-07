Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 10 minutes

BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi 16 juillet 2021 :



- Vaccination : entre soulagement et perplexité chez les enseignants et policiers

- Cinéma : Benedetta, (encore) un film fantasmatique sur les femmes

- Intempéries : au moins 68 morts en Europe, l'Allemagne dévastée

- Dengue : 578 cas confirmés en une semaine

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuages et pluies au menu

