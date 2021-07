Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

L'association PropRéunion en partenariat avec les Travaux Sous-Marins Océan Indien (TSMOI) lance la journée "Coup de Prop Aquatique Masqué " le dimanche 25 juillet 2021 sur le littoral de la ville du Port. Ayant pour mission d'agir et de rénover, Prop' Réunion souhaite sensibiliser les Réunionnais à la pollution de l'île. La récolte des déchets se fera en mer et en terre. L'équipe de PropRéunion et les bénévoles présents ramasseront les déchets sur le littoral et l'équipe du TSMOI se chargera de ceux en mer. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de l'association Prop'Réunion. ((Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

