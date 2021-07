Mohamadi Madi Charif est nommé directeur territorial de Ladom Mayotte. Il se voit ainsi confier la mise en oeuvre opérationnelle des politiques définies par la direction générale de L'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité (Ladom) indique-t-elle. Il assura l'encadrement de son équipe, pilotera et déploiera l'offre de service sur le territoire mahorais. Nous publions le communiqué de Ladom ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Mohamadi Madi Charif marche aujourd’hui dans les pas de celui qui, en 2015, a décidé de lui faire confiance en le nommant au poste de responsable administratif et financier. En effet, recruté six ans plus tôt par Soilihi Mouhktar, directeur territorial de Ladom Mayotte pendant 10 ans, Mohamadi Madi Charif jusqu’alors, a eu pour responsabilité la gestion des dispositifs de continuité territoriale dont le Passeport pour la mobilité des études (PME).

Avec le soutien d’une équipe qu’il connait déjà très bien, il prend dorénavant les commandes de Ladom Mayotte et assurera la gestion de l’unité territoriale tant sur le plans financier et matériel, qu'humain. Il sera également responsable du développement de projet et du rayonnement de Ladom dans son environnement géographique.



"Je tiens à exprimer mes remerciements les plus chaleureux à Florus Nestar, Directeur général de Ladom, pour cette nomination et la confiance accordée. Ma motivation et mon engagement seront entiers, pour faire connaitre à la population de Mayotte les actions de Ladom et plus précisément la formation professionnelle, qui est un atout majeur pour l’accès à la qualification et à l’emploi" Mohamadi Madi Charif.