Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Alors que les contrôles sont multipliés dans les aéroports, Corsair propose à ses passagers un nouveau service, gratuit et non obligatoire, afin de faciliter la vérification des documents sanitaires nécessaires au voyage avant le départ et réduire ainsi les temps d'attente des passagers. Ce service est disponible pour tous les vols Corsair au départ de Paris-Orly et il sera déployé d'ici fin juillet au départ de toutes les escales Corsair. (Nous publions ci-dessous leur communiqué de presse) Photo : Corsair

