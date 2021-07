Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 12 juillet - Vaccin, motifs impérieux : des vacances sous conditions cette année

* Mardi 13 juillet - L'état d'urgence sanitaire déclaré à La Réunion, un nouveau couvre-feu attendu

* Mercredi 14 juillet - La Réunion repasse en couvre-feu à 23 heures

* Jeudi 15 juillet - Covid-19 : l'obligation vaccinale divise à La Réunion

* Vendredi 16 juillet - Vaccination : entre soulagement et perplexité chez les enseignants et policiers

Ca y est, les vacances d'hiver austral ont débuté. Les mois de juillet et août sont généralement la période à laquelle Réunionnais et Réunionnaises font l'aller-retour avec la Métropole, dans un sens comme dans l'autre. Cette année cependant, contrairement à l'hiver 2020, les modalités de voyage restent strictes. Pass sanitaire, motifs impérieux, test PCR : quelles sont les conditions à remplir pour prendre l'avion ?

Le président Emmanuel Macron s'est exprimé au cours d'une allocution télévisée ce lundi 12 juillet pour présenter ses nouvelles mesures de lutte contre le Covid-19. Face à la menace du variant Delta, il a annoncé l'obligation vaccinale pour le personnel soignant à partir du 15 septembre. Le pass sanitaire, lui, va être élargi à d'autres lieux dès la fin juillet puis en août. Concernant les Outre-mer, la situation préoccupante de notre département ainsi que celle de la Martinique pousse le gouvernement à déclarer le retour de l'état d'urgence sanitaire sur ces deux territoires dès ce mardi 13 juillet. Un nouveau couvre-feu va donc être décrété à La Réunion.

Le préfet a fait le point sur la mise en place de l'état d'urgence sanitaire à La Réunion, qu'il indique avoir demandé au gouvernement. A compter de ce mercredi 14 juillet 2021, La Réunion est de nouveau soumise au couvre-feu, de 23 heures à 5 heures, et ce jusqu'au 4 août. Une ultime mesure avant d'envisager un nouveau tour de vis. Cette mesure intervient alors que les chiffres du Covid-19 battent de nouveaux records avec un taux d'incidence de 169,9 pour 100.000 habitants et 1.450 nouveaux cas recensés dans la semaine.

Ce lundi 12 juillet 2021, le président de la République a annoncé une vaccination obligatoire pour les soignant.e.s qui prend effet ce jeudi 15 juillet. A partir de là, celles et ceux qui ne sont pas vacciné.e.s ne pourront plus exercer et ne seront plus payé.e.s. Autre annonce choc : l'élargissement du pass sanitaire à de nombreux lieux, à partir du 21 juillet. Le chef de l'Etat ne l'a pas caché : cette stratégie pourrait un jour conduire à l'obligation vaccinale pour tous et toutes. Deux camps s'opposent alors à La Réunion : celles et ceux qui sont pour la vaccination et de l'autre côté les personnes qui estiment que l'obligation vaccinale est une atteinte à la liberté.

Alors que de nombreux corps de métiers, au contact de "publics fragiles", devront bientôt obligatoirement se faire vacciner pour pouvoir travailler, les enseignantes et forces de l'ordre ne sont pas concernés. Une annonce que le gouvernement a eu du mal à justifier, mais qui est accueillie plutôt favorablement du côté des concernés, malgré un manque de consistance de la part des autorités