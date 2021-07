BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce samedi 17 juillet 2021 :



1 Pass sanitaire : les acteurs touristiques redoutent une faible affluence en août

Suite aux annonces du gouvernement sur l'extension du pass sanitaire aux restaurants, aux salles de cinéma, de spectacles, de sports, mais aussi aux hôtels et hébergements à compter du 21 juillet 2021, l'île de La Réunion risque de voir son taux d'affluence baisser pour le mois d'août. Les restaurateurs et autres structures accueillant du public pour des activités touristiques (parapente, plongée, hélicoptère...) craignent d'avoir du mal à se relever après cette nouvelle restriction.

De nouveaux rassemblements organisés contre les mesures sanitaires

De nouveaux rassemblements contre le pass sanitaire et les restrictions sont organisés dans l'île ce samedi 17 juillet 2021. C'est la troisième fois en une semaine que les collectifs contre les mesures sanitaires se réunissent. Plusieurs rendez-vous sont donnés pour la journée.



Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Voyages, état d'urgence sanitaire, couvre-feu, obligation, vaccin

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 12 juillet - Vaccin, motifs impérieux : des vacances sous conditions cette année

* Mardi 13 juillet - L'état d'urgence sanitaire déclaré à La Réunion, un nouveau couvre-feu attendu

* Mercredi 14 juillet - La Réunion repasse en couvre-feu à 23 heures

* Jeudi 15 juillet - Covid-19 : l'obligation vaccinale divise à La Réunion

* Vendredi 16 juillet - Vaccination : entre soulagement et perplexité chez les enseignants et policiers

Soigner l'invisible blessure des militaires traumatisés au combat

Christophe a frôlé la mort en Afghanistan, Raphaël a subi une déferlante de feu et de sang au Sahel, vu défiler des sacs mortuaires par dizaines, Omar ne veut plus parler de son vécu sur le champ de bataille. Et le mal s'est installé, insidieusement, au fil des ans.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil dans l'ouest

Pour ce samedi 17 juillet, Matante Rosina va quitter l'Est ce matin pour fuir la pluie et trouver le soleil. Dans l'après-midi, les nuages s'emparent des hauts de l'ouest et pourraient apporter quelques averses. Du coup Matante Rosina va plutôt rester sur la côte Ouest pour profiter des belles éclaircies.